Беларусь — Россия: ставка Александра Мостового на контрольную встречу 10 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России 2:0 за 5.60.

«Беларусь у себя дома проведёт товарищеский матч со сборной России. Это далеко не такой сложный выезд для нашей команды, расстояние близкое, погодные условия схожи с московскими. Это точно не выезд в тот же Вьетнам. Уровень соперника сейчас не такой низкий, как бывало в последних играх коллектива. Но всё равно отдаю тут предпочтение подопечным Карпина.

Россия на днях прервала свою серию побед, которая насчитывала почти 10 противостояний. Большинство из них были против таких «гигантов», как Замбия (5:0), Гренада (5:0), Сирия (4:0), Бруней (11:0). Но тут оппонент был уже намного более статусный — Нигерия, которая является одной из сильнейших команд Африки.

И уровень соперника чувствовался в игре в «Лужниках». Более того, если бы Нигерия ещё и основным составом сыграла, то, возможно, случился бы первый за долгое время проигрыш нашей сборной. А так, больше россияне заслужили победы, создали много моментов, пусть и прямо голевых было не так много. Где-то Комличенко не доставал мяч, где-то просто не попадали в ворота. Единственный гол вообще сами нигерийцы себе забили, после опасного углового и «мешанины» в штрафной автогол забил Аджайи. И всё в общем-то шло к итоговому счёту 1:0, если бы не ошибка Сафонова при розыгрыше. Так что серия побед команды Карпина прервалась ничьей — 1:1.

Год назад с Беларусью Россия уже играла и без особых трудностей победила 4:0. Почти полное доминирование нашей команды было, белорусы пару раз чуть не забили после ошибок российских вратарей только. Интересно, что в той игре Максименко совершил подобную оплошность с пасом, как это сделал Сафонов с Нигерией. Только тогда вратарь всё же успел исправиться и сделал сейв. Посмотрим, будут ли наши голкиперы «чудить» на этот раз.

Правда, стоит отметить, что Беларусь за этот год значительно прибавила. В Лиге наций в групповом раунде она неплохо себя показала, едва не финишировала второй, всего на два очка отстав от Болгарии. Большинство встреч коллективу удалось завершить вничью, всего один проигрыш был за шесть туров. После этого три товарищеских матча провела команда, и все три завершила победами — 5:0 с Таджикистаном, 2:0 с Азербайджаном и 4:1 с Казахстаном.

В общем, последние результаты белорусов были похожи на матчи России. Те же крупные сухие победы. Но всё-таки я котирую команду Карпина выше. Она тут должна выигрывать. Обидно было России упускать победу с Нигерией. Сейчас они сыграют ещё активнее и победят, я считаю, со счётом 2:0 — коэффициент 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».