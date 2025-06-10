Беларусь — Россия: ставка Романа Павлюченко на игру в Минске

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.75.

«Второй товарищеский матч сборной России в начале лета — на этот раз с Беларусью. С одной стороны, команда Карпина сыграет после тяжёлого матча с Нигерией. С другой — год назад с белорусами уже наша команда справлялась, делала это уверенно. Так что и сейчас я не думаю, что много проблем возникнет у России.

Наконец мы увидели матч нашей национальной команды с более или менее сильным соперником — Нигерией. Эта команда всё-таки высоко котируется в Африке, за победу в Кубке африканских наций борется. Правда, чуть упрощало ситуацию россиянам то, что нигерийцы были не в оптимальном составе, далеко не все звёзды приехали. Впрочем, и наша команда не состояла прямо на 100% из главных звёзд.

Всё-таки Россия больше давила в матче, Нигерии приходилось сдерживать атаки соперника. Мостовой активно давил с фланга, в центре Миранчук и Батраков разыгрывали. Комличенко стоял во главе атаки, но далеко не всегда удавалось ему зацепиться за мяч. Несколько опасных угловых подала команда Карпина, после одного из которых и забила — Аджайи в свои ворота забил. После этого Нигерия «проснулась», свои моменты начала создавать, но до гола не удавалось ей дойти, в том числе Сафонов в воротах останавливал соперника.

Во втором тайме Нигерия чуть активнее начала играть, но снова Сафонов был надёжен. Наша же сборная создавала моменты, шансы имела, но прямо 100% — не было. Если с вратарскими спасениями у Сафонова проблем абсолютно не было, то вот к розыгрышам были вопросы. На 71-й минуте он неудачно сделал передачу защитнику, после чего Арокодаре у Нигерии перехватил мяч и сравнял счёт. Стоит отдать должное подопечным Карпина, они активно провели заключительную часть встречи, несколько хороших моментов было. Но счёт остался 1:1.

Так или иначе, серия без поражений продлилась у России, длится она почти полтора года. Да, до этого были сплошные победы, часто с сухим крупным счётом. Но и оппозиция там была куда проще. Сейчас же не смогли выиграть, по сути, из-за ошибки Сафонова при розыгрыше. Счёт 1:0, 2:0 был бы более справедливым, я считаю.

Беларусь сейчас идёт на серии из трёх побед. Все они были добыты в товарищеских противостояниях — 5:0 с Таджикистаном, 2:0 с Азербайджаном и 4:1 с Казахстаном. Где-то уровень этих оппонентов сопоставим с Россией, пусть наша сборная и сильнее всё-таки, я думаю.

До этих побед белорусы реже выигрывали, но они проводили групповой этап Лиги наций, где на самом деле смотрелись довольно неплохо. В шести турах всего одно поражение, правда, победа тоже была одна — четыре ничьих ещё. Итог — третье место, всего два очка до второй Болгарии. Оптимистичный результат.

Но сейчас я всё-таки поверю в нашу команду. Год назад уже с белорусами сумели справиться, выиграли тогда 4:0, в атаке доминировали. Может быть, повторения такого разгрома и не будет, за год Беларусь хорошие результаты выдала. Но всё равно поставлю на успех команды Карпина с форой (-1) мяч за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».