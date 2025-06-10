Беларусь — Россия: прогноз Семёна Зигаева на игру 10 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: победа России и её тотал больше 1.5 за 2.08.

«Беларусь неудачно выступила в Лиге наций в дивизионе С, хотя состав соперников был не сказать, чтобы очень сложный: Северная Ирландия, Болгария и Люксембург. Но всего одна победа над карликовой страной, четыре ничьих и поражение позволили финишировать лишь на третьей строчке, сохранив место в дивизионе С. В этом году белорусы пока играют только товарищеские матчи и уже успели одолеть Таджикистан, Азербайджан и Казахстан.

Сборная России под руководством Валерия Карпина уже несколько лет играет лишь товарищеские матчи и ещё несколько дней назад имела солидную серию. Восемь побед подряд с разницей мячей 44:0, но 6 июня наша команда принимала Нигерию в «Лужниках». Начиналось для России всё неплохо, в середине первого тайма команда Карпина открыла счёт, когда нигерийцы отправили мяч в свои ворота. Однако дальше начались звоночки, сначала Сафонов справился с выходом один на один, но минут за 20 до конца Нигерия сравняла, и Россия впервые с 16 октября 2023 года не смогла одержать победу.

Беларусь и Россия не так часто играют между собой, и за последние 10 лет встречались лишь раз — ровно год назад. И тогда россияне никаких проблем не испытали, уверенно разгромив белорусов 4:0. Кажется, что за прошедший год соотношение сил не изменилось», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».