Беларусь — Россия: прогноз Виктора Гусева на товарищескую игру

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Беларусь — Россия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.94.

«Трибуны нового стадиона в Минске и желание взять реванш за разгромное поражение годичной давности должны стать дополнительным стимулом для сборной Беларуси. В её нынешнем составе нет игроков из ведущих европейских лиг. Если же говорить о легионерах вообще, то есть футболисты из клубов российской Первой лиги и чемпионата Казахстана. А вот тренирует команду испанец Карлос Алос.

Мы тоже обходимся без базирующихся за границей, за исключением Антона Миранчука. После игры с Нигерией отправился обратно в расположение «ПСЖ» голкипер Сафонов. Вратарскую связку, таким образом, у нас сегодня составляют Лунёв и Митрюшкин. Покинул сборную из-за травмы защитник Осипенко. По той же причине придётся строить игру без креативных в атаке Батракова и Глушенкова. Правда, в матче с нигерийцами два этих игрока своих лучших качеств не продемонстрировали. Можно ожидать появление в линии атаки Гладышева, который был активен, выйдя на замену в «Лужниках». А вот чистых форвардов на матч в Минске у сборной России двое: Сергеев и Комличенко.

Наш соперник занимает 98-место в рейтинге ФИФА. Россия сейчас — на 34-м. Последняя игра двух команд в июне 2024 года завершилась гостевой победой россиян — 4:0, с двумя голами Чалова, а также мячами Облякова и Тюкавина. Ни одного из них по разным причинам нет в заявке на очередной матч. Всего же из пяти встреч с белорусами сборная России выиграла три. Два раза была зафиксирована ничья. В трёх случаях команды обменивались голами. Сыграв три дня назад 1:1 с Нигерией, команда Валерия Карпина прервала не только свою восьмиматчевую серию побед, но и череду сверхрезультативных выступлений. Следующая игра даёт шанс вернуться на этот путь даже не в оптимальном составе.

Уже упомянутые выше игроки атаки плюс Пиняев и группа молодых атакующих полузащитников, думается, способны продолжить то, что было сделано, и то, что не получилось во встрече с нигерийцами. А конкретно — использовать голевые моменты, создано которых тогда было достаточно даже для победы с крупным счётом. Игра, завершающая июньский сбор нашей команды, это хороший шанс на финише сезона показать открытый, красивый футбол. Да и сопернику, который 5 июня на своём поле крупно выиграл у сборной Казахстана (4:1), а до того в общей сложности забил в гостях семь мячей в ворота Азербайджана и Таджикистана, нет резона дома в товарищеской встрече прижиматься к своим воротам», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».