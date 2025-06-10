Англия — Сенегал: прогноз Тимура Журавеля на товарищескую встречу

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Англия — Сенегал.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

«Я несколько товарищеских матчей на «Уэмбли» английских посетил. Это тоска зелёная. Почему-то и атмосфера, и сама игра сборной Англии в таких матчах — ну из рук вон плохие. Просто ни мотивации, ничего. И Англия, и Сенегал сейчас к тому же низовые команды. Я ничего от этой встречи не жду.

Но попытаюсь развернуть свой прогноз. Вроде бы я иду к низу, да, и хочу вам сказать: там будет низ, там будет мало голов, там ничего не будет происходить. Но вы знаете, есть такое понятие — парадоксальный верх. Вот мне кажется, что в этом матче, где всё указывает на низ, случатся голы.

Англия и Сенегал не за что не борются, можно поиграть в удовольствие. Может быть новый тренер, может быть ещё что-то, какая-то мотивация у них появится. Поэтому я умом понимаю, что это, конечно, по всей своей природе, по всей статистике должен быть низ. Но мне кажется, что они вот это правило в такой встрече должны нарушить», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».