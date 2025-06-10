Бразилия — Парагвай: прогноз Павла Яковлева на игру квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Парагвай.

Ставка: победа Бразилии в первом тайме за 1.90.

«Что хочется сказать? Совсем недавно Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии, и бразильцы неудачно съездили на выезд, да, в первом матче для итальянского тренера. Не смогли добыть победу и сыграли нулевую ничью со сборной Эквадора. Но нужно смотреть на турнирную таблицу. Всё-таки бразильцы находятся чуть ниже и испытывают трудности. Возможно, очень много новых футболистов вливается в состав сборной, поэтому есть какие-то моменты несыгранности.

Думаю, что бразильцы без проблем выйдут на чемпионат мира. Мы все их будем ждать. И, конечно же, какой чемпионат мира можно представить без Бразилии. Что касается Парагвая, он выглядит достаточно здорово. Последняя игра, в которой он уступил, была ещё в 2024 году, а ещё они, например, победили сборную Аргентины. То есть серьёзный соперник предстоит для сборной Бразилии.

Тем не менее я думаю, что первый матч, как говорится, первый блин оказался комом. Ко второй игре Анчелотти уже найдёт подход к футболистам, и нет сомнений, что бразильцы эту встречу выиграют. Поэтому мой прогноз – бразильцы победят в первом тайме за хороший коэффициент 1.90. Всё-таки Бразилия дома здорово играет, и, несмотря на то что у них серьёзный соперник, я думаю, что и качество, и уровень футболистов у сборной Бразилии намного выше», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».