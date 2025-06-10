Нидерланды — Мальта: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2026

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Нидерланды — Мальта.

Ставка: победа Нидерландов 5:0 за 6.00.

«Нидерланды против Мальты в рамках отбора на чемпионат мира в США. Не жду тут ничего, кроме разгрома гостевого коллектива. Их уровень и статус сильно различаются.

Нидерланды — сборная уже не такая молодая. Почти в каждой линии у неё есть топовые звёзды — ван Дейк в обороне, де Йонг в полузащите, Гакпо и Фримпонг — в нападении. Подрастающее поколение тоже имеется, вот Симонс уже заигран за национальную команду. Но пока больше ветеранов в составе, тот же Депай, уже не играющий в топовом европейском клубе.

Несмотря на такой состав, на международном уровне вполне неплохо выглядит команда. Да, за титулы не борется она, но близко к ним подбирается. На Евро-2024 сборная дошла до полуфинала, где в равном матче уступила Англии. В Лиге наций она в четвертьфинале едва не выбила Испанию, два тяжёлых матча были. Сейчас в группе отбора на ЧМ «оранжевые» — явные фавориты на прямой выход. Уже набрали они первые очки на днях, обыграв Финляндию (2:0).

Мальта, само собой, звёзд с неба не хватает. Команда вряд ли сможет даже третьей финишировать в группе квалификации, а для прохода дальше нужно попасть в топ-2. Уже три тура провела сборная и набрала только одно очко — 0:0 со своим главным оппонентом, Литвой. В двух других встречах были ожидаемые проигрыши Финляндии (0:1) и Польше (0:2).

В общем, тут всё заранее понятно. Нидерланды намного сильнее. Возможно, тут сыграет второй состав, однако и он обязан громить Мальту, не имеющую особых турнирных перспектив и сильного состава», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».