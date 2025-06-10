Нидерланды — Мальта: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Мальта.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 4.5 за 2.28.

«Сборная Нидерландов в Лиге наций выглядела неоднозначно – всего две победы в шести турах, но и поражение было лишь одно, голландцы смогли выйти в плей-офф со второй строчки. Там им достались испанцы, казалось, шансы призрачные, но Нидерланды удивили многих. 2:2 дома и 3:3 в гостях, но в серии пенальти лучше бьёт Испания и идёт дальше. Голландцы только несколько дней назад стартовали в отборе и одержали уверенную победу над Финляндией 2:0 в гостях.

Сборная Мальты неплохо провела Лигу наций, островитяне играли в низшем дивизионе в группе с Молдавией и Андоррой, но финишировали на второй строчке, и теперь в следующем году им предстоят матчи за право сыграть на дивизион выше с Люксембургом. А вот в отборочном турнире к чемпионату мира у Мальты дела идут печально, сначала мальтийцы дважды проиграли Финляндии и Польше, а несколько дней назад набрали первые очки, завершив домашний матч с Литвой 0:0.

Говорить об успехе Мальты не приходится, коэффициент на их победу очень велик, что многое говорит об их перспективах в предстоящем матче. Голландцы неплохо провели выездной матч в Финляндии, но, забив дважды уже к середине первого тайма, команда Рональда Кумана уже особо не шла вперёд. Но Мальта вряд ли сможет что-то противопоставить своему сопернику», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».