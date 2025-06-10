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Нидерланды — Мальта: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026

Нидерланды — Мальта: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч чемпионата мира Нидерланды — Мальта.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-3.5) за 1.99.

«На стадионе в Гронингене сборная Нидерландов примет команду Мальты в рамках 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нидерланды уверенно стартовали в отборе, обыграв Финляндию (2:0) благодаря голам Мемфиса Депая и Дензела Думфриса. Несмотря на скромный счёт, команда Рональда Кумана доминировала на поле, создав множество моментов. В последних пяти матчах «оранжевые» демонстрируют мощную атаку, забив 12 голов, хотя иногда допускают ошибки в обороне, как в ничьей с Испанией (3:3).

Мальта, напротив, выглядит безнадёжным аутсайдером. В трёх матчах отбора команда не забила ни одного гола, уступив Финляндии (0:1) и Польше (0:2), а также сыграв вничью с Литвой (0:0).

Нидерланды выиграли все шесть предыдущих матчей с Мальтой с общим счётом 28:0. Последняя встреча в 1995 году завершилась разгромом 4:0 в пользу «оранжевых».

Считаем, что матч пройдёт под полным контролем Нидерландов. Мальта, скорее всего, засядет в обороне, но даже это не спасёт её от крупного поражения. «Оранжевые» традиционно сильны дома и будут давить с первых минут. Ставим на победу Нидерландов с форой (-3.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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