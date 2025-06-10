Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Мальта: ставка Романа Павлюченко на отборочную встречу ЧМ-2026

Нидерланды — Мальта: ставка Романа Павлюченко на отборочную встречу ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Нидерланды — Мальта.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-3) за 1.60.

«Нидерланды и Мальта встретятся в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Тут сомнений в успехе «оранжевых» быть не может. Жду их крупной победы.

Нидерланды являются главными фаворитами своей группы G в отборе на ЧМ-2026. Из сильных соперников есть только Польша и Финляндия, которые на дистанции вряд ли окажут равное сопротивление подопечным Кумана. Правда, сейчас им обоим «летучий голландец» уступает в таблице, располагаясь на третьей строчке. Но это легко объясняется — команда, в отличие от своих оппонентов, провела пока в этой квалификации всего один тур.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственный матч в отборе на ЧМ Нидерланды провели на днях — встретились с Финляндией. Там было без шансов для оппонента — 2:0, могли «оранжевые» и больше вполне забить. В марте они не принимали участия в квалификационных матчах, так как играли с Испанией в четвертьфинале Лиги наций. И стоит отметить, что подопечные Кумана оказали равное сопротивление действующим чемпионам Европы — 2:2 и 3:3. В группе турнира команда выступила не очень хорошо, едва опередив Венгрию в борьбе за второе место.

Ну а Мальта в этом отборе на ЧМ почти ни на что не рассчитывает. Очевидно, эта команда будет бороться за финиш не на последнем месте, в соперниках по этой цели у неё только Литва. И пока мальтийцы со своей задачей не справляются — идут последними в группе. В трёх турах коллектив набрал всего одно очко — 0:0 с Литвой как раз. Остальные были ожидаемые поражения — 0:1 от Финляндии и 0:2 от Польши.

Само собой, уровень соперников тут сильно различается. Не верю, что Мальта сумеет даже на один гол наиграть. Нидерланды — очень крепкая топовая сборная. Сейчас она победит с форой (-3), я считаю, коэффициент — 1.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Нидерланды — Мальта. Депай идёт за рекордом ван Перси
Нидерланды — Мальта. Депай идёт за рекордом ван Перси
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android