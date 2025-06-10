Нидерланды — Мальта: ставка Романа Павлюченко на отборочную встречу ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Нидерланды — Мальта.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-3) за 1.60.

«Нидерланды и Мальта встретятся в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Тут сомнений в успехе «оранжевых» быть не может. Жду их крупной победы.

Нидерланды являются главными фаворитами своей группы G в отборе на ЧМ-2026. Из сильных соперников есть только Польша и Финляндия, которые на дистанции вряд ли окажут равное сопротивление подопечным Кумана. Правда, сейчас им обоим «летучий голландец» уступает в таблице, располагаясь на третьей строчке. Но это легко объясняется — команда, в отличие от своих оппонентов, провела пока в этой квалификации всего один тур.

Единственный матч в отборе на ЧМ Нидерланды провели на днях — встретились с Финляндией. Там было без шансов для оппонента — 2:0, могли «оранжевые» и больше вполне забить. В марте они не принимали участия в квалификационных матчах, так как играли с Испанией в четвертьфинале Лиги наций. И стоит отметить, что подопечные Кумана оказали равное сопротивление действующим чемпионам Европы — 2:2 и 3:3. В группе турнира команда выступила не очень хорошо, едва опередив Венгрию в борьбе за второе место.

Ну а Мальта в этом отборе на ЧМ почти ни на что не рассчитывает. Очевидно, эта команда будет бороться за финиш не на последнем месте, в соперниках по этой цели у неё только Литва. И пока мальтийцы со своей задачей не справляются — идут последними в группе. В трёх турах коллектив набрал всего одно очко — 0:0 с Литвой как раз. Остальные были ожидаемые поражения — 0:1 от Финляндии и 0:2 от Польши.

Само собой, уровень соперников тут сильно различается. Не верю, что Мальта сумеет даже на один гол наиграть. Нидерланды — очень крепкая топовая сборная. Сейчас она победит с форой (-3), я считаю, коэффициент — 1.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».