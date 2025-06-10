Правительство не поддержало законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров
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Правительство РФ опубликовало на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности официальный отзыв на законопроект о повышении ставки целевых отчислений букмекерских компаний с 2% до 3%.
Как отмечается в документе, «положения законопроекта не соответствуют поручению президента Российской Федерации от 29 ноября 2024 г.», согласно которому ставка целевых отчислений от азартных игр должна повышаться поэтапно: до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года.
В Правительстве отметили, что дальнейшую работу по вопросу целевых отчислений целесообразно осуществлять в рамках законопроекта о создании Российского спортивного фонда.
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