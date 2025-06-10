Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Правительство не поддержало законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров

Правительство не поддержало законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров
Комментарии

Правительство РФ опубликовало на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности официальный отзыв на законопроект о повышении ставки целевых отчислений букмекерских компаний с 2% до 3%.

Как отмечается в документе, «положения законопроекта не соответствуют поручению президента Российской Федерации от 29 ноября 2024 г.», согласно которому ставка целевых отчислений от азартных игр должна повышаться поэтапно: до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года.

В Правительстве отметили, что дальнейшую работу по вопросу целевых отчислений целесообразно осуществлять в рамках законопроекта о создании Российского спортивного фонда.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android