Михаил Дегтярёв: часть целевых отчислений букмекеров использовалась нецелевым образом

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв доложил Владимиру Путину о том, что часть целевых отчислений букмекеров расходовалась спортивными федерациями не должным образом, сообщает ТАСС.

«По итогам прошлого года общая сумма отчислений от азартных игр на спорт составила 35 млрд рублей. Совместно с правоохранительными органами мы выявили, что часть этих средств в спортивных федерациях использовалась нецелевым образом. Мы создадим фонд, который будет аккумулировать поступления и обеспечивать их прозрачное распределение. В законе прописаны механизмы контроля, включая функции Счётной палаты», — подчеркнул Дегтярёв в ходе доклада президенту.