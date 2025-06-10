Михаил Дегтярёв: часть целевых отчислений букмекеров использовалась нецелевым образом
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Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв доложил Владимиру Путину о том, что часть целевых отчислений букмекеров расходовалась спортивными федерациями не должным образом, сообщает ТАСС.
«По итогам прошлого года общая сумма отчислений от азартных игр на спорт составила 35 млрд рублей. Совместно с правоохранительными органами мы выявили, что часть этих средств в спортивных федерациях использовалась нецелевым образом. Мы создадим фонд, который будет аккумулировать поступления и обеспечивать их прозрачное распределение. В законе прописаны механизмы контроля, включая функции Счётной палаты», — подчеркнул Дегтярёв в ходе доклада президенту.
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