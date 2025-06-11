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Букмекеры оценили шансы команды Месси на клубном чемпионате мира

Букмекеры оценили шансы команды Месси на клубном чемпионате мира
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С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф.

Группа А КЧМ-2025 получилась весьма конкурентоспособной. По мнению букмекеров, фаворитом идёт «Порту». Поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 2.40. Эксперты считают, что его главным конкурентом в борьбе за первое место в группе будет бразильский «Палмейрас» — коэффициент 2.80.

Выход из группы команды Лионеля Месси и Луиса Суареса идёт за 2.50. Вероятность победы «Интер Майами» в квартете оценили в 4.50, что приблизительно равно 22% вероятности.

Главным аутсайдером группы А считается египетский «Аль-Ахли». Ставки на его победу принимают за 10.00.

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