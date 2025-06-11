Названы шансы «ПСЖ» на групповом этапе клубного чемпионата мира

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф.

Фаворит группы В просматривается сразу — это выигравший квадрупл «ПСЖ». Напомним, что парижане впервые в истории одержали победу в Лиге чемпионов, а также стали чемпионами Лиги 1 и обладателями Кубка и Суперкубка Франции. Если выйдут в плей-офф КЧМ-2025 с первой строчки, сыграет коэффициент 1.72.

Конкуренцию в группе В, по мнению букмекеров, должен составить мадридский «Атлетико». На его победу дают коэффициент 2.50.

Если бразильский «Ботафого» финиширует на первом месте, сыграет коэффициент 11.0. Шансы американского «Сиэтл Саундерс» оценили в 20.0.