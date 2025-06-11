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Хайбулаев — Ким: прогноз на бой 13 июня

Хайбулаев — Ким: прогноз на бой 13 июня
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой PFL Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким, который состоится 13 июня.

Ставка: Хайбулаев победит за 1.37.

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Мовлид Хайбулаев — опытный боец, чемпион сезона-2021 в PFL. С тех пор, правда, россиянин провёл всего три боя. Но во всех победил. Да и в принципе у него нет поражений. Правда, успех в бою с Джереми Кеннеди в четвертьфинале дался очень нелегко. Простой сказался. Но теперь должно быть легче.

Что до корейца, то у него ровно один бой в этой серии. И этот бой был коротким — он нокаутировал Натана Келли в первом раунде. Представитель Азии вообще предпочитает заканчивать бои досрочно — шесть из восьми побед в карьере он добыл именно так.

Что здесь сказать. Всё зависит от состояния Хайбулаева. Если все проблемы со здоровьем позади, то этот поединок должен даться ему проще, чем с Кеннеди. И загадок Ким перед Мовлидом не поставит. Однако состояние россиянина неизвестно, поэтому и букмекеры здесь ставят его фаворитом, но не суперуверенным — 1.37 на 3.10. Но по своим навыкам Хайбулаев обязан проходить корейца. Будем надеяться, что совместные тренировки с Исламом Махачевым под руководством Хабиба Нурмагомедова дадут свои плоды.

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