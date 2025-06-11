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Букмекеры оценили шансы «Баварии» на групповом этапе клубного чемпионата мира

Букмекеры оценили шансы «Баварии» на групповом этапе клубного чемпионата мира
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С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира по футболу. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу.

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Согласно регламенту, занявшие первое и второе места коллективы выходят в 1/8 финала плей-офф.

«Бавария» идёт в качестве фаворита на победу в группе С. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.44.

По мнению букмекеров, навязать борьбу попытаются «Бенфика» (4.00) и аргентинский «Бока Хуниорс» (5.00). Не верят же эксперты в «Окленд Сити».

На то, что новозеландский клуб завершит групповой этап КЧМ-2025 на первой строчке, дают коэффициент 100.0.

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