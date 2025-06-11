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Названы шансы «Эдмонтона» сравнять счёт в финале НХЛ с «Флоридой»

Названы шансы «Эдмонтона» сравнять счёт в финале НХЛ с «Флоридой»
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В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

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Букмекеры небольшое предпочтение отдают американскому клубу. Сделать ставку на победу «Флорида Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в двух встречах из трёх, сыграет коэффициент 4.60.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

Итоговая победа «Эдмонтона» идёт за 2.35 (около 41% вероятности), успех «Флориды» с учётом овертайма доступен за 1.65 (59%).

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