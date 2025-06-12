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«Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: названы шансы команды Миранчука

«Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: названы шансы команды Миранчука
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В пятницу, 13 июня, на стадионе «Янки» в Нью-Йорке (США) состоится матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск. Внимательно следим за командой Алексея Миранчука.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нью-Йорк Сити» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Атланты Юнайтед» оценивается в 3.60 (26%), а на ничейный исход предлагается поставить за 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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