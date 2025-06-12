«Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз на матч МЛС

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.92.

После 17 игр «Атланта Юнайтед» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. Отставание от зоны плей-офф — то есть от топ-7 — составляет ровно 10 очков. При этом некоторые конкуренты провели на одну-две игры меньше. Впереди ещё много встреч, чтобы ситуация изменилась, но получается далеко не всё.

Недавние победы над «Цинциннати» (4:2) и «Орландо Сити» (3:2) стали первыми с конца марта. В остальных случаях — поражения и ничейные исходы. Примечательно здесь ещё то, что в конце марта со счётом 4:3 «Атланта» обыграла именно «Нью-Йорк Сити». И есть весомые поводы, чтобы ожидать похожего в предстоящей встрече. Как минимум ждём голы.

Нью-йоркский клуб недалеко ушёл от команды из Атланты в турнирной таблице. Кроме того, последние матчи в МЛС для него тоже получились непростыми. Сначала благодаря удалению в составе соперника обыграл «Чикаго Файр» (3:1), затем получил болезненные 0:3 от «Хьюстон Динамо», хотя владел инициативой, а недавно отобрал очки у «Нэшвилла» (2:2), пропустив дважды первым.

Как видно, с обороной у «Нью-Йорк Сити» тоже имеются определённые проблемы, поэтому у Алексея Миранчука и его партнёров по атаке наверняка будут шансы улучшить статистику. А это говорит о том, что голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — довольно перспективный вариант для ставки. Тем более что так было в пяти из семи прошлых личных встреч оппонентов.