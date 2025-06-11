Законопроект об уголовной ответственности для дропов могут принять на следующей неделе

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять законопроект об уголовной ответственности для дропов во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

Рассмотреть документ могут уже на следующей неделе. По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, в случае принятия законопроект может сразу пройти и третье чтение.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 27 мая. Он предусматривает внесение поправок в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Таким образом, если предложение будет принято, дропам будет грозить до шести лет тюрьмы.

Тех, кого уличат в передаче личной банковской карты за вознаграждение, могут оштрафовать, привлечь к принудительным работам или ограничить свободу на срок до двух лет.

Лицам, совершившим незаконные операции с предоставленными им картами по указанию или в интересах другого лица, может грозить до трёх лет тюрьмы.

Самое суровое наказание грозит лицам, которые не были клиентами банка, но преднамеренно оформили в нём карту для передачи преступникам, а также уличённым в неправомерных операциях с использованием чужих карт или электронных кошельков: их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.