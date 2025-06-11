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Владислав Третьяк отметил роль букмекеров в развитии спорта в России

Владислав Третьяк отметил роль букмекеров в развитии спорта в России
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Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24» выделил роль букмекерских компаний в поддержке отечественного спорта.

«Сегодня многие компании, которые были спонсорами, ушли из нашей страны. И, конечно, сегодня мы переживаем трудные времена. И очень важно, что у нас есть хорошие партнёры, букмекерские компании, которые помогают нам развивать детский спорт. И 30% от отчислений идёт на эти соревнования среди детских команд», – подчеркнул глава ФХР.

Ранее министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в докладе президенту страны Владимиру Путину заявил о том, что часть целевых отчислений букмекеров расходовалась спортивными федерациями не должным образом.

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