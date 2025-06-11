Рэпер Jay-Z поставил $ 1 млн на победу «Оклахомы» в финале НБА в пяти матчах

Американский рэпер Jay-Z сделал крупную ставку на финал НБА, передаёт New York Post.

Музыкант поставил $ 1 млн в букмекерской конторе Fanatics Sportsbook на то, что «Оклахома Сити Тандер» выиграет финальную серию у «Индианы Пэйсерс» со счётом 4-1. Коэффициент на этот исход составил 3.30. Таким образом, выигрыш Jay-Z по ставке может составить $ 3,3 млн, а чистая прибыль — $ 2,3 млн.

Интересно, что «Индиана», которую считали аутсайдером, выиграла первый же матч финала (111:110). Во второй встрече «Оклахома» ответила победой 123:107. Таким образом, чтобы ставка Jay-Z сыграла, «Тандер» нужно победить в следующих трёх встречах.

Третий матч финала НБА пройдёт на площадке «Индианы» ближайшей ночью.