«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу азартных игр

Компанию «Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу азартных игр. Это решение вынесло Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Марий Эл.

В ходе мониторинга ведомство выявило рекламу, размещённую в браузере «Яндекс» с информацией о регистрации в онлайн-казино и предложением участия в азартных играх. Кроме того, эту рекламу сопровождали гиперссылки для перехода на интернет-сайты и телеграм-каналы.

Комиссия Марийского УФАС признала рекламу ненадлежащей, поскольку она нарушает требования российского рекламного законодательства, и оштрафовала «Яндекс» на 450 тысяч рублей.