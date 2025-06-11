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«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу азартных игр

«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу азартных игр
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Компанию «Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу азартных игр. Это решение вынесло Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Марий Эл.

В ходе мониторинга ведомство выявило рекламу, размещённую в браузере «Яндекс» с информацией о регистрации в онлайн-казино и предложением участия в азартных играх. Кроме того, эту рекламу сопровождали гиперссылки для перехода на интернет-сайты и телеграм-каналы.

Комиссия Марийского УФАС признала рекламу ненадлежащей, поскольку она нарушает требования российского рекламного законодательства, и оштрафовала «Яндекс» на 450 тысяч рублей.

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