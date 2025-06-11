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Николай Оганезов: в России очень влиятельное лобби нелегального игорного бизнеса

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов в комментарии «Рейтингу Букмекеров» оценил проблемы роста легального букмекерского бизнеса в России.

«Негативно могут повлиять популистские законодательные инициативы, суть которых направлена на борьбу именно с сегментом легального букмекерского бизнеса, полностью игнорируя проблему активного развития незаконного игорного бизнеса.

Можно говорить, что в стране имеется очень влиятельное лобби нелегального игорного бизнеса, которое крайне успешно перенаправляет акценты именно против легального сектора, поставив перед собою цель организации массового перетока аудитории законного сектора в незаконный», — подчеркнул Оганезов.

Ранее он высказался за узаконение использования образов людей в рекламе букмекеров.