«Флорида» — «Эдмонтон»: когда четвёртый матч финала Кубка Стэнли, какие прогнозы

В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут выделить явного фаворита, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флорида Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00. Разница в вероятности — чуть больше 10%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в двух встречах из трёх, сыграет коэффициент 4.60. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

После первых двух матчей в Эдмонтоне, когда соперники фактически провели по четыре периода в каждом и обменялись победами, стало очевидно, что серия должна затянуться. Однако переезд в США на стадион «Амерант Банк Арена» внёс некоторые коррективы в прогнозы и ожидания. Теперь уже видно, кто в паре — действующий обладатель Кубка Стэнли.

«Флорида» сумела выиграть первый домашний матч со счётом 6:1. Одним из героев в очередной раз стал Брэд Маршан, открывший счёт уже на первой минуте первого периода. Ещё один герой — конечно же, Сергей Бобровский. На этот раз российский голкипер справился с 32 бросками в створ ворот из 33 со стороны соперника. Уже шестой матч подряд делает 20+ сейвов.