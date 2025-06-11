«Нью-Йорк Сити» — «Атланта»: дата матча МЛС, прогнозы и ставки

13 июня на стадионе «Янки» в Нью-Йорке (США) состоится матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Нью-Йорк Сити» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Атланты Юнайтед» оценивается в 3.70, а на ничейный исход предлагается поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1.

После 17 игр «Атланта Юнайтед» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. Отставание от зоны плей-офф — то есть от топ-7 — составляет ровно 10 очков. При этом некоторые конкуренты провели на одну-две игры меньше. Недавние победы над «Цинциннати» (4:2) и «Орландо Сити» (3:2) стали первыми с конца марта. В остальных случаях — поражения и ничейные исходы.

Нью-йоркский клуб недалеко ушёл от команды из Атланты в турнирной таблице. Кроме того, последние матчи в МЛС для него тоже получились непростыми. Сперва благодаря удалению в составе соперника клуб обыграл «Чикаго Файр» (3:1), затем получил болезненные 0:3 от «Хьюстон Динамо», хотя владел инициативой, а недавно отобрал очки у «Нэшвилла» (2:2), пропустив дважды первым.