Аналитики оценили шансы Даниила Медведева выиграть турнир в Хертогенбосхе

На этой неделе теннисный мировой тур начинает травяной сезон. Россиянин Даниил Медведев после вылета в первом круге «Ролан Гаррос» заявился на турнир в нидерландском Хертогенбосхе, где он посеян под первым номером.

Аналитики считают Медведева главным претендентом на титул. Ставка на его победу доступна с коэффициентом 3.40. Среди его главных конкурентов поляк Хуберт Хуркач (4.00), француз Уго Умбер (7.00) и ещё один россиянин Карен Хачанов (8.00).

Медведев начнёт турнир со второго круга, где встретится с победителем матча между французом Адрианом Маннарино и австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Россиянин не выигрывал турниры с 2023 года.