Эксперты назвали шансы Егора Дёмина оказаться в топ-5 драфта НБА
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В конце июня пройдёт очередной драфт НБА, на котором могут быть выбраны сразу три россиянина — Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин.
Точно задрафтован будет Дёмин, которого пригласили в «Зелёную комнату» на время церемонии драфта. Туда получают приглашения баскетболисты, которых должны выбрать под высокими номерами.
Букмекеры принимают ставки на возможный выбор Дёмина в топ-5 драфта. По оценке аналитиков, шансы на это невысоки. На то, что россиянин уйдёт в первой пятёрке, предлагают сделать ставку с коэффициентом 10.00, а обратный исход идёт за 1.05.
Дёмин провёл последний сезон в NCAA, выступая за «Бригам Янг».
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