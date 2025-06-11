Эксперты назвали шансы Егора Дёмина оказаться в топ-5 драфта НБА

В конце июня пройдёт очередной драфт НБА, на котором могут быть выбраны сразу три россиянина — Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин.

Точно задрафтован будет Дёмин, которого пригласили в «Зелёную комнату» на время церемонии драфта. Туда получают приглашения баскетболисты, которых должны выбрать под высокими номерами.

Букмекеры принимают ставки на возможный выбор Дёмина в топ-5 драфта. По оценке аналитиков, шансы на это невысоки. На то, что россиянин уйдёт в первой пятёрке, предлагают сделать ставку с коэффициентом 10.00, а обратный исход идёт за 1.05.

Дёмин провёл последний сезон в NCAA, выступая за «Бригам Янг».