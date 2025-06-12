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«Форталеза» — «Сантос»: определён фаворит матча чемпионата Бразилии

«Форталеза» — «Сантос»: определён фаворит матча чемпионата Бразилии
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В пятницу, 13 июня, на стадионе «Кастелан» состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Сантос». Стартовый свисток запланирован на 1:30 мск. Команда Неймара пытается выбраться из зоны вылета.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Форталезы» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Победа «Сантоса» оценивается в 4.00, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.10.

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