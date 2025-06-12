Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Флориды» победить «Эдмонтон» в третьем матче финала подряд

Стали известны шансы «Флориды» победить «Эдмонтон» в третьем матче финала подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч финала НХЛ «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Материалы по теме
«Флорида» — «Эдмонтон», четвёртый матч. Бобровский и Маршан начнут закругляться
«Флорида» — «Эдмонтон», четвёртый матч. Бобровский и Маршан начнут закругляться

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Пантерз».

Букмекеры небольшое предпочтение отдают американскому клубу. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в двух встречах из трёх, сыграет коэффициент 4.60.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

Итоговая победа «Эдмонтона» идёт за 2.35 (около 41% вероятности), успех «Флориды» с учётом овертайма доступен за 1.65 (59%).

Материалы по теме
Покорение МЛС затянулось, но Миранчук сияет. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»
Покорение МЛС затянулось, но Миранчук сияет. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android