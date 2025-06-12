«Флорида» — «Эдмонтон»: стали известны шансы Бобровского отыграть «на ноль»

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В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Флориды».

Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00. Разница в вероятности — чуть больше 10%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

Если российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграет «на ноль», зайдёт коэффициент 10.5 (9%).