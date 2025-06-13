«Атлетико Минейро» — «Интернасьонал»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Интернасьонал».

Ставка: победа «Атлетико Минейро» + тотал меньше 3.5 гола за 2.28.

В какой-то степени это достаточно простой матч для прогнозирования. «Атлетико Минейро» в последнее время с трудом даются забитые мячи. В предыдущих пяти играх в разных турнирах было забито всего пять штук. Однако чего нельзя отнять у клуба, так это набранного хода. В чемпионате Бразилии он в считаных очках от топ-5, а беспроигрышная серия во всех соревнованиях составляет семь встреч.

Один из героев состава — Халк. За 10 матчей в бразильской Серии А экс-футболист «Зенита» забил только один гол и отдал две результативные передачи. Однако он часто выходит в старте и проводит на поле все 90 минут. Тренерский штаб доверяет его умению поддерживать атаки. А судя по результатам — совсем не зря.

Чем же может ответить «Интернасьонал»? «Интернасьонал» — клуб с богатой историей, который снабжает Европу талантами. Однако прямо сейчас он находится в нижней половине таблицы Серии А. При этом перед встречей с «Атлетико Минейро» у него очень много травмированных игроков и ослабленный состав. Так что фаворит и исход очевидны.