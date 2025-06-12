«Форталеза» — «Сантос»: прогноз на матч чемпионата Бразилии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру бразильской Серии А «Форталеза» — «Сантос».

Ставка: ничья за 3.30.

Из-за скромных результатов в этом розыгрыше чемпионата Бразилии — а именно семи поражений в 11 турах — «Сантос» располагается в зоне вылета. Возвращение Неймара должно было усилить атакующую линию, однако с забитыми мячами у команды явные проблемы. Их очень мало. Кроме того, сам футболист недавно заразился коронавирусом, а потому выбыл на неопределённый срок.

Казалось бы, отличный шанс для «Форталезы» добыть победу и разжиться очками. Однако не всё так однозначно. Команда идёт на серии из трёх поражений в чемпионате Бразилии. Всухую уступила «Васко да Гама» (0:3), «Крузейро» (0:2) и «Фламенго» (0:5). А если сюда добавить ещё и другие турниры, то у неё всего один гол в шести предыдущих матчах. Что она может предложить сопернику?

При таких раскладах имеет смысл ждать напряжённую игру с небольшим количеством забитых мячей. Вообще, очные встречи данных соперников обычно получаются относительно насыщенными. Но последняя состоялась в 2023 году, а сегодня ситуация совсем иная. Ничейный исход выглядит логично.