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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Германа Титова на матч финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Германа Титова на матч финала Кубка Стэнли
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Флорида Пантерз» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.65.

«Финальная серия Кубка Стэнли богата на результативные матчи. Прошло три матча, и в каждом забрасывали не менее семи шайб. Но если первые игры сложились в равной борьбе и затянулись до овертайма, то третья встреча «Флориды» и «Эдмонтона» завершилась болезненным разгромом гостей.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пантерз» отгрузили сопернику шесть голов и заставили основного вратаря Стюарта Скиннера досматривать матч со скамейки. «Ойлерз», напротив, не раскрыли свой атакующий потенциал. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33. Третий матч финала — худший для нападения «Эдмонтона» с 15 мая, когда команда Криса Ноблоха обыграла «Вегас» (1:0 ОТ).

Атака «нефтяников» богата на талантливых исполнителей, поэтому не верится, что они упрутся в стену две игры подряд. Ожидаем, что результативный хоккей в финале продолжится, и поставим на тотал больше 5.5 заброшенной шайбы в четвёртом матче», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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