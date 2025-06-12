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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Андрея Юртаева на матч финальной серии плей-офф НХЛ

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Андрея Юртаева на матч финальной серии плей-офф НХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.97.

«Когда одна команда побеждает другую уверенно со счетом 6:1, то хочется сказать, что здесь все ясно – «Флорида» выиграет еще два матча и серию. Но мне кажется, что серия подзатянется. Часто так бывает, что крупное поражение вообще ничего не значит и в следующей игре проигравшая команда выглядит совершенно по-другому. Такого я жду и в этот раз от «Эдмонтона».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Макдэвид и Драйзайтль в третьем матче промолчали. Думаю, что два подряд беззубых матча в атаке эта связка не проведет. Жду, что «Эдмонтон» будет более собранный, сыграет более рационально, поэтому поставлю на победу гостей в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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