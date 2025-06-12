«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на встречу финала Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Флориды» за 2.00.

«Меня очень убедила победа «Флориды» 6:1. «Пантеры» заставили соперника играть не в свой хоккей. Забивали разные звенья, Бобровский – красавчик! Весь этот мощнейший потенциал «Флориды» выплеснулся на «Эдмонтон».

Что должно измениться за несколько дней, чтобы «Эдмонтон» кардинально все поменял? Я дам два прогноза: победа «Флориды» в основное время, а также тотал больше 6,5. В этом матче должно быть много шайб», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».