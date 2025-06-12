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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на встречу финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на встречу финала Кубка Стэнли
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Флориды» за 2.00.

«Меня очень убедила победа «Флориды» 6:1. «Пантеры» заставили соперника играть не в свой хоккей. Забивали разные звенья, Бобровский – красавчик! Весь этот мощнейший потенциал «Флориды» выплеснулся на «Эдмонтон».

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что должно измениться за несколько дней, чтобы «Эдмонтон» кардинально все поменял? Я дам два прогноза: победа «Флориды» в основное время, а также тотал больше 6,5. В этом матче должно быть много шайб», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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