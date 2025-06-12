«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на встречу финала Кубка Стэнли
Поделиться
Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».
Ставка: победа «Флориды» за 2.00.
«Меня очень убедила победа «Флориды» 6:1. «Пантеры» заставили соперника играть не в свой хоккей. Забивали разные звенья, Бобровский – красавчик! Весь этот мощнейший потенциал «Флориды» выплеснулся на «Эдмонтон».
НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Что должно измениться за несколько дней, чтобы «Эдмонтон» кардинально все поменял? Я дам два прогноза: победа «Флориды» в основное время, а также тотал больше 6,5. В этом матче должно быть много шайб», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».
Комментарии
- 12 июня 2025
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:42
-
08:00
- 11 июня 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:27
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:26
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:23
-
08:42
-
08:00
-
01:08
-
00:43
-
00:14
-
00:00
- 10 июня 2025
-
19:00
-
18:26
-
18:00
-
17:00
-
16:41
-
16:00
-
15:30