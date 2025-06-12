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«Флорида» — «Эдмонтон»: ставка Михаила Зислиса на четвёртый матч финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: ставка Михаила Зислиса на четвёртый матч финала Кубка Стэнли
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Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: ничья за 4.30.

«После двух близких по содержанию матчей в Эдмонтоне «Флорида» уничтожила «Ойлерз» на родном льду. «Пантерз» забросили шесть шайб, на что команда Криса Ноблоха ответила скромным одним голом. Хозяева с первых минут взяли игру под свой контроль и сдержали лидеров соперника.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, разгром в одной встрече ничего не значит в перспективе финальной серии. «Эдмонтон» не раз показывал в плей-офф, как умеет собираться после провальных игр. Старт финала Кубка Стэнли сложился в равной борьбе, два первых матча закончились в овертаймах. Поэтому в четвёртой игре «Флориде» не стоит рассчитывать на повторение прошлого результата и обилие забитых голов. «Ойлерз» хорошо подстраивались под соперника в прошлых сериях. Это помогло пройти такие крепкие команды, как «Даллас» и «Вегас». Ожидаем, что четвёртый матч финала получится равным и основного времени снова не хватит для выявления победителя. Поставим на ничью», — приводит слова Зислиса «ВсеПроСпорт».

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