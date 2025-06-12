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«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Романа Габдрафикова на игру финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Романа Габдрафикова на игру финала Кубка Стэнли
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 за 1.77.

«Счёт в серии 2-1 в пользу «пантер». Первый матч они проиграли в овертайме, во втором победили в овертайме, а в третьей игре они разгромили соперника со счётом 6:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух овертаймов казалось, что весь финал получится близким и всё будет решаться в каких-то маленьких деталях, но «Флорида» просто деклассировала «Эдмонтон». У канадской команды просто сдали нервы – столько грязи, столько хамства во встречах НХЛ я не видел много лет.

Что касается этого матча, то я хочу выбрать гол Леона Драйзайтля. «Эдмонтон» находится на краю пропасти, он должен играть на победу. Для этого нужны их лидеры, которые должны брать на себя игру. Ещё один прогноз – индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5. «Эдмонтону» нужно находить свои шансы в атаке», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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