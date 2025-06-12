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«Флорида» — «Эдмонтон»: ставки и коэффициенты на четвёртый матч финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: ставки и коэффициенты на четвёртый матч финала Кубка Стэнли
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В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут выделить явного фаворита, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00. Разница в вероятности — чуть больше 10%.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в двух встречах из трёх, сыграет коэффициент 4.60. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

После первых двух встреч в Эдмонтоне, когда соперники фактически провели по четыре периода в каждой и обменялись победами, стало очевидно, что серия должна затянуться. Однако переезд в США на стадион «Амерант Банк Арена» внёс некоторые коррективы в прогнозы и ожидания. Теперь уже видно, кто в паре действующий обладатель Кубка Стэнли.

«Флорида» сумела выиграть первую домашнюю встречу со счётом 6:1. Одним из героев в очередной раз стал Брэд Маршан, открывший счёт уже на первой минуте первого периода. Ещё один герой — конечно же, Сергей Бобровский. На этот раз российский голкипер справился с 32 бросками в створ ворот из 33 со стороны соперника. Уже шестой матч подряд делает 20+ сейвов.

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