Законопроект о Российском спортивном фонде могут принять во втором чтении 17 июня

Госдума может принять законопроект о Российском спортивном фонде во втором чтении 17 июня, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ко второму чтению в документ добавили поправки о повышении целевых отчислений. В случае принятия законопроекта с 1 января 2026 года ставку отчислений поднимут до 2,25% от депозитов, а с 1 января 2028 года – до 2,5% от депозитов. Минимальный объём останется на прежнем уровне — 30 млн рублей.

Ко второму чтению в документе уточнили цели и функции Российского спортивного фонда, приоритетные направления финансирования, перечень организаций, которые могут получить финансовую поддержку от РСФ, и требования к заявке на получение финансирования.

Также конкретизировали причины, по которым организация не может быть получателем средств из фонда. Среди них – неустранимое нарушение условий расходования средств РСФ, признание банкротом; процедура ликвидации, недоимка по налогам, сборам, страховым взносам; признание иноагентом, причастность к деятельности экстремистской или террористической организации, приостановка или прекращение действия государственной аккредитации федерации.

Высшим органом управления фонда станет попечительский совет, председателем которого станет министр спорта. Членов попечительского совета будет утверждать правительство РФ по представлению министра спорта.

В первом чтении документ приняли 25 марта.