Центробанк предупредил об опасности платежей в адрес нелегального игорного бизнеса

Банк России на своём сайте выпустил предупреждение о рисках проведения расчётов с онлайн-казино. Организация предупредила о том, что российские пользователи нелегальных гемблинг-площадок могут оказаться вовлечёнными в преступную деятельность.

Как отмечается в сообщении банковского регулятора, представители теневого бизнеса (онлайн-казино, криптообменники и другие нелегальные площадки) для маскировки незаконных платежей напрямую сводят своих пользователей с участниками преступной деятельности.

«Риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передаётся покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчётов по приобретению наркотиков.

Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжёлое — что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлечённым непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок», — говорится в сообщении.