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В Великобритании 1,5 млн человек каждый день играют у нелегальных операторов

В Великобритании 1,5 млн человек каждый день играют у нелегальных операторов
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1,5 миллиона граждан Великобритании ежедневно пользуются услугами нелегальных игорных операторов, говорится в новом исследовании Совета по ставкам и азартным играм Великобритании (BGC), опубликованном на сайте организации.

BGC провёл исследование по вопросу возможности реформирования налоговой системы игорной отрасли. Авторы назвали сумму, которую британцы ежегодно используют для игры у нелегальных операторов — это примерно 4,3 млрд фунтов.

Про данным исследования, 65% клиентов британских букмекеров считают, что повышение налогов на игорный бизнес подтолкнёт игроков к нелегальным операторам. 15% опрошенных знакомы с нелегальными в стране брендами.

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