Букмекеры оценили шансы «Челси» выйти в плей-офф клубного чемпионата мира

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала.

Букмекеры, не изменяя своим традициям, отдают предпочтение в группе D европейскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.52.

Одним из главных конкурентов лондонцев в борьбе за первую строчку считают бразильский «Фламенго» — коэффициент 3.30.

Шансы «Лос-Анджелеса» на победу в группе D букмекеры оценили в 7.50, а выход из группы команды Оливье Жиру и Уго Льориса идёт за 2.40.

Главный аутсайдер квартета — это команда Туниса «Эсперанс». Если она займёт первое место, сыграет коэффициент 35.00.