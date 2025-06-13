Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Интера» на клубном чемпионате мира без Индзаги

Названы шансы «Интера» на клубном чемпионате мира без Индзаги
Комментарии

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала. Попробуем выяснить, чем удивит группа Е.

Материалы по теме
Дебют Алонсо с «Реалом» и Индзаги с «Аль-Хилялем»: кто фаворит группы Н клубного ЧМ-2025
Дебют Алонсо с «Реалом» и Индзаги с «Аль-Хилялем»: кто фаворит группы Н клубного ЧМ-2025

Группа Е выглядит крепкой, но в ней есть явный фаворит — миланский «Интер». Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42.

Возможным соперником «нерадзурри» эксперты считают аргентинский «Ривер Плейт». Если южноамериканцы выйдут в плей-офф с первого места, сыграет коэффициент 3.30.

Японский «Урава Ред Даймондс» (15.00) и мексиканский «Монтеррей» (20.00) идут в качестве аутсайдеров. Даже выход из группы любого из них оценён коэффициентом 4.00 — менее 30% вероятности.

Материалы по теме
Новый тренер «Интера» дебютирует благополучно: в группе Е на КЧМ-2025 нет конкурентов
Новый тренер «Интера» дебютирует благополучно: в группе Е на КЧМ-2025 нет конкурентов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android