Названы шансы «Интера» на клубном чемпионате мира без Индзаги

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала. Попробуем выяснить, чем удивит группа Е.

Группа Е выглядит крепкой, но в ней есть явный фаворит — миланский «Интер». Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42.

Возможным соперником «нерадзурри» эксперты считают аргентинский «Ривер Плейт». Если южноамериканцы выйдут в плей-офф с первого места, сыграет коэффициент 3.30.

Японский «Урава Ред Даймондс» (15.00) и мексиканский «Монтеррей» (20.00) идут в качестве аутсайдеров. Даже выход из группы любого из них оценён коэффициентом 4.00 — менее 30% вероятности.