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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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13 июня состоится матч четвертьфинала теннисного травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и американец Райлли Опелка. Встреча начнётся не раньше 15:00 мск.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
87
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.29. Шансы американского теннисиста оценили котировкой 3.60.

На то, что Медведев победит в двух сетах, можно сделать ставку за 1.90. На то, что Опелка возьмёт как минимум сет, предлагают поставить с коэффициентом 1.84. Вероятность тай-брейка в матче оценили котировкой 1.55.

Медведев в Хертогенбосхе стартовал со второго круга, где обыграл Адриана Маннарино. Опелка на пути к четвертьфиналу победил Йеспера де Йонга и Николаса Харри. Победитель в полуфинале сразится с сильнейшим в противостоянии Зизу Бергс — Марк Лаял.

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