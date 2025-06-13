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Букмекеры оценили шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Букмекеры оценили шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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13 июня состоится матч четвертьфинала теннисного травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и канадец Габриэль Диалло. Встреча начнётся не раньше 13:30 мск.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 13:30 МСК
Габриэль Диалло
55
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Карена Хачанова предлагается с коэффициентом 1.64. Шансы канадского теннисиста оценили котировкой 2.25.

На то, что Хачанов победит в двух сетах, можно сделать ставку за 2.60. На то, что Диалло возьмёт как минимум одну партию, предлагают поставить с коэффициентом 1.46. Вероятность тай-брейка в матче оценили котировкой 1.80.

Хачанов в Хертогенбосхе стартовал со второго круга, где обыграл Маккензи Макдональда. Диалло на пути к четвертьфиналу победил двух австралийцев — Александара Вукича и Джордана Томпсона. Победитель в полуфинале сразится с сильнейшим в противостоянии Нуну Боржеш — Уго Умбер.

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