Букмекеры оценили шансы Карена Хачанова выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

13 июня состоится матч четвертьфинала теннисного травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и канадец Габриэль Диалло. Встреча начнётся не раньше 13:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Карена Хачанова предлагается с коэффициентом 1.64. Шансы канадского теннисиста оценили котировкой 2.25.

На то, что Хачанов победит в двух сетах, можно сделать ставку за 2.60. На то, что Диалло возьмёт как минимум одну партию, предлагают поставить с коэффициентом 1.46. Вероятность тай-брейка в матче оценили котировкой 1.80.

Хачанов в Хертогенбосхе стартовал со второго круга, где обыграл Маккензи Макдональда. Диалло на пути к четвертьфиналу победил двух австралийцев — Александара Вукича и Джордана Томпсона. Победитель в полуфинале сразится с сильнейшим в противостоянии Нуну Боржеш — Уго Умбер.