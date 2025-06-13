Эксперты назвали шансы Дианы Шнайдер выиграть турнир WTA-500 в Лондоне
Поделиться
Сегодня российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне. Её соперницей будет американка Мэдисон Киз.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Букмекеры не слишком верят в то, что россиянка станет чемпионкой на травяных кортах Лондона. Сделать ставку на её итоговую победу можно с коэффициентом 20.00. Главной претенденткой на титул считают представительницу Казахстана Елену Рыбакину — котировка 2.65. Также в числе фаворитов Киз (5.00) и ещё одна американка, Аманда Анисимова (6.30).
В четвертьфинале Шнайдер также считают андердогом. На её выход в полуфинал можно сделать ставку за 2.85, а на Киз предлагают котировку 1.42.
Комментарии
- 13 июня 2025
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:52
-
11:00
-
10:47
-
10:00
-
09:23
-
08:59
-
08:36
-
00:27
-
00:02
- 12 июня 2025
-
20:55
-
19:53
-
19:26
-
19:00
-
18:00
-
17:11
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:21
-
08:42
-
08:00
- 11 июня 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:27
-
16:00