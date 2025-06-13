Эксперты назвали шансы Дианы Шнайдер выиграть турнир WTA-500 в Лондоне

Сегодня российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне. Её соперницей будет американка Мэдисон Киз.

Букмекеры не слишком верят в то, что россиянка станет чемпионкой на травяных кортах Лондона. Сделать ставку на её итоговую победу можно с коэффициентом 20.00. Главной претенденткой на титул считают представительницу Казахстана Елену Рыбакину — котировка 2.65. Также в числе фаворитов Киз (5.00) и ещё одна американка, Аманда Анисимова (6.30).

В четвертьфинале Шнайдер также считают андердогом. На её выход в полуфинал можно сделать ставку за 2.85, а на Киз предлагают котировку 1.42.