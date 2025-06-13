71% от общего дохода индустрии iGaming в ЕС — доля нелегального сектора

На долю нелегальных операторов азартных игр пришлось около 71% от общего дохода индустрии iGaming в 27 странах Европейского Союза в 2024 году. Такие данные озвучили в ходе 42-го Международного игорного саммита, который организован Международной ассоциацией игорных консультантов (IAGA) в Берлине, сообщает SBC News.

В денежном эквиваленте эта цифра составляет € 80,6 млрд. Эксперты отметили, что реальный объём нелегального игорного бизнеса может быть ещё выше.

«Вызывает тревогу тот факт, что сейчас существует 92%-ная вероятность столкнуться с рекламой незаконного гемблинга в сети, а не лицензированных компаний. Регулирующие органы, правительства, институты ЕС и национальные правоохранительные органы должны объединиться с регулируемой отраслью для борьбы с растущей угрозой нелегального гемблинга, прежде чем нашей экономике и обществу будет нанесен ещё больший ущерб», – подчеркнул председатель Европейской ассоциации казино (ECA) Эрвин ван Ламбаарт.