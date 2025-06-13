В Австралии хотят запретить ставки на жёлтые карточки

Ассоциация профессиональных футболистов Австралии (PFA) призвала местную футбольную федерацию запретить ставки на желтые карточки, передаёт ABC News.

Обращение появилось после того, как стало известно, что футболист клуба А-Лиги «Уэстерн Юнайтед» получал жёлтые карточки ради выигрыша на ставках.

По мнению генерального директора PFA Бо Буша, футбол Австралии должен извлечь уроки из этой ситуации и стать лучше. Он также добавил, что ставки на жёлтые карточки расширяют возможности для манипулирования исходами игр и могут быть разрешёнными только в том случае, если футбольная федерация существенно усилит защиту от договорных матчей.

Буш предложил направлять средства, которые федерация футбола получает от игорных компаний, направлять на обучение игроков спортивной честности.