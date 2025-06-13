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В Австралии хотят запретить ставки на жёлтые карточки

В Австралии хотят запретить ставки на жёлтые карточки
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Ассоциация профессиональных футболистов Австралии (PFA) призвала местную футбольную федерацию запретить ставки на желтые карточки, передаёт ABC News.

Обращение появилось после того, как стало известно, что футболист клуба А-Лиги «Уэстерн Юнайтед» получал жёлтые карточки ради выигрыша на ставках.

По мнению генерального директора PFA Бо Буша, футбол Австралии должен извлечь уроки из этой ситуации и стать лучше. Он также добавил, что ставки на жёлтые карточки расширяют возможности для манипулирования исходами игр и могут быть разрешёнными только в том случае, если футбольная федерация существенно усилит защиту от договорных матчей.

Буш предложил направлять средства, которые федерация футбола получает от игорных компаний, направлять на обучение игроков спортивной честности.

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