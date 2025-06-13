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Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» и «Ювентуса» на групповом этапе КЧМ-2025

Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» и «Ювентуса» на групповом этапе КЧМ-2025
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С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф.

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В группе G клубного чемпионата мира — 2025 борьба за первое место должна развернуться между «Манчестер Сити» и «Ювентусом». Правда, даже здесь букмекеры могут выделить фаворита.

Поставить на победу английского клуба в группе предлагается с коэффициентом 1.38, а успех итальянской команды оценён в 3.10.

Вероятность победы в группе эмиратского «Аль-Айна» букмекеры оценили коэффициентом 25.00, а главным аутсайдером аналитики считают марокканский «Видад».

Поставить даже на его простой выход в плей-офф клубного чемпионата мира можно за 13.00. Это высокий коэффициент.

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